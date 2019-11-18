雲管處在七股遊客中心旁打造生態湖，湖上的「心鎖橋」完成，10對異國情侶搶鮮體驗。(莊曜聰攝)

七股遊客中心將於明年1月正式對外開放。(莊曜聰攝)

七股遊客中心造型特殊，是不少網友取景的拍照打卡景點。(莊曜聰攝)

心鎖橋長約200公尺，連結七股鹽山、鹽博館及遊客中心三處景點。(莊曜聰攝)

由雲嘉南濱海國家風景區管理處興建的七股遊客中心，主體建築及周邊停車場均已完工，因建築造型特殊，還未啟用就是網友拍照打卡的熱門地點，現又斥資逾千萬打造生態湖，湖上有座串連鹽山、鹽博館的「心鎖橋」，18日從全台邀來10對異國戀情侶搶先體驗浪漫美感，最快明年1月遊客中心就會正式對外開放。

七股遊客中心總面積約3.8公頃，在2015年動工興建，花費近9000萬元，由2棟1層樓建物組成，純白外觀及簡單俐落的設計在沿海空曠地區特別亮眼，灰白水泥建築風格，其中有一片寬敞、交錯的長階梯，與斜坡穿插線條獨特，襯上藍天背景，拍照時非常壯觀，尚未開放就已是網友口中的打卡熱點。

雲管處處長徐振能指出，為了加入更多元素，雲管處在遊客中心旁約2公頃的空地打造人工生態湖，目前工程正在進行中，未來將引入海水，並種植各類水生植物營造景觀，湖上約200公尺長的聯通橋已經完成，並以愛情意象的「心鎖橋」呈現，將與高跟鞋教堂、水晶教堂串連成情侶必遊的「愛情旅拍鍊」。

18日搭配西濱快線DRTS觀光公車，請來全台10對異國戀情侶體驗這趟浪漫遊程，眾人來自英國、葡萄牙、瑞典、韓國、馬來西亞、模里西斯等地，就像小小聯合國，七股的曠野景觀與特色建築的對比讓他們覺得很新奇。

雲管處處長徐振能巧扮愛神丘比特，與10對情侶玩起愛的三連拍，再獻上愛情鎖，眾人許願後再鎖在橋上，希望愛情長久、攜手邁向未來，有情侶也忘情擁吻，留下美好紀念；七股遊客中心將於1月正式開放，提供遊客旅遊諮詢，還有雲嘉南物產館集合好吃好玩伴手禮，另規畫自然生態展覽區，將與鹽山、鹽博館形成「三星連線」觀光新聚落。

(中時 )