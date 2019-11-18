嘉義縣山區立委選舉熱鬧滾滾，無黨籍參選人林國慶對戰民進黨嘉義縣重量級立委陳明文。林國慶昨在臉書公告競選小物開賣，除了起義T-shirt外，還有「明文牌」小行李箱存錢筒，「幫你存下人生第一筆300萬」，網友看了大笑十分捧場。

民進黨籍立委陳明文之前在高鐵車廂丟了一只皮箱，也讓裡面裝有的300萬現金曝光，雖然事後他兒子出面澄清，這些錢是父親給他要到菲律賓開珍奶墊的資金，不過這筆錢還是引起國人熱議，陳明文也一直無法擺脫「300萬事件」的影響。

挑戰陳明文也參選嘉義縣山區立委的林國慶，昨在臉書公告競選小物開賣，除了起義T-shirt外，還有「明文牌」小行李箱存錢筒，他說「明文牌皮箱新上市🎉全民熱銷中🔥一卡皮箱能放___________。（請填空）明文牌小行李箱開賣啦!每個皮箱都是存錢筒，幫你存下人生第一筆300萬💰共有7種不同的創意款式👍看了是不是讓你也會心一笑呢?總共有三種顏色及7種款式，下面全部放出來給大家挑選～喜歡哪個直接買下去別猶豫！」

網友十分捧場紛紛留言「委員，創意無限大，看了小仙女捧腹大笑」、「太有創意了」、「裝滿能有三百萬嗎？哈哈哈」、「好可愛的行李箱 但我沒有三百萬」、「非常有創意，一定供不應求」、「這個不錯，可以裝30萬…集滿10個換大的…」。

(中時電子報)