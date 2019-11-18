牙膏、洗面乳就算擠到不能再擠了，還可以再撐多久？一名女大生在網路上分享，某天她心血來潮，想看看擠不出來的洗面乳切開後，裡頭的份量還能用多久，沒想到，開後分量竟然多到讓女大生驚呼，「能多用一個月了」。

原PO在Dcard上詢問，「洗面乳用到後面已經擠不太出來了，大家都會怎麼處理？」，她表示，平常如果洗面乳用到擠不太出來後，頂多就是加水稀釋繼續用，但這次心血來潮，決定用美工刀剖開，接著再用小刮刀刮出來，裝在隱形眼鏡盒内，原本原PO以為裝一個就差不多了，但出乎意料地裝到第3個隱形眼鏡盒，這讓她驚呼，「這大概還夠我用一個月」。

女大生剖開洗面乳後發現，竟然可以再刮出這麼多份量。（摘自Dcard）

貼文一出，引來眾多網友回應，不少人也都對多出來的份量感到驚訝，「學到這招了！還剩下不少耶！下次我也要剪開來這樣用！」、「完蛋，我每次都丟光，一樣加水而已」、「好節省 學起來」。

(中時電子報)