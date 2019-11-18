由北京大學台灣研究院主辦的第五屆中華文化論壇，今天在北大英傑交流中心舉行。大陸中央台辦、大陸國務院台辦主任劉結一在開幕式上致詞時表示，希望兩岸同胞共同為中華文化守正創新、繁榮發展做貢獻。

劉結一表示，五千年中華文化承載著中華民族最根本的精神基因，代表著中華民族最獨特的精神標識，是兩岸同胞的寶貴財富和心靈紐帶。兩岸文化交流為中華文化的傳承發展不斷注入新活力，對增進兩岸同胞情感、促進兩岸關係和平發展發揮了重要作用。

劉結一呼籲，兩岸同胞要堅定文化自信，密切交流合作，共同推動中華優秀傳統文化實現創造性轉化、創新性發展，為中華文化注入新時代的內涵。

劉結一表示，大陸最新公布的惠台利民「26條措施」，是貫徹中共總書記習近平1月2日重要講話和中共十九屆四中全會精神，在促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉方面完善制度安排和政策措施的具體行動。

劉結一表示，大陸將繼續落實各項措施，為台灣同胞分享大陸發展機遇創造有利條件，支持鼓勵更多台灣同胞參與到中華文化傳承、發展和創新進程中來，厚植兩岸同胞精神紐帶，實現心靈契合，為共謀中華民族偉大復興增添強大的精神力量。

(中時 )