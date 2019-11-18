黃子佼、卜學亮18日主持華視《超級同學會》，黃子佼17日快閃南下參加好友林志玲結婚儀式，他笑稱自己都在偷偷看流程，從婚顧、樂隊到場地都讓他提前見習，加上台南濃厚人情味，他覺得畫面真的很美好，「但你看完就覺得，辦婚禮很恐怖。」

林志玲婚禮上，其中一個聚焦點就是黃子佼與舊愛小S的相遇，但因為行程緣故，兩人沒碰到面，黃子佼笑說：「我還看到不知道哪一台報導，問鄉親來看誰，竟然說黃子佼跟小S。」說完他忍不住大笑，「老天安排真的很巧妙又自然，耿如這禮拜都在上西班牙老師的課，我當晚也有事，不然也很想體驗在美術館吃飯的感覺。」

黃子佼讚AKIRA貼心。（華視提供）

回憶儀式當時，黃子佼形容當時大家哭成一團，「本來以為自己不會哭，結果志玲一進來就哭了，AKIRA也哭，兩人在誓詞過程幾度哽咽，志玲連鼻頭都是紅的，現場真的不用醞釀情緒，下去這趟真的很值得。」他花了4小時來回，相挺友人大喜之日，林志玲夫妻被形容成公主與王子，他笑說：「在廟前面，應該是少爺跟千金，他們外型真的很匹配，我在旁邊跟弄臣一樣。」

黃子佼在婚禮前，就與林志玲夫妻聚過餐，他大讚AKIRA貼心又有質感，雖然他與AKIRA語言不通，但近距離觀察後，發現對方用餐全程零手機，對林志玲相當體貼。他也預告Lulu明年4月主持他的婚禮，因到時剛開完拇指外翻的刀，她會以拐杖造型現身。

(中時 )