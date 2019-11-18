國小生用「明明…怎麼…」造句嚇壞老師。(圖／摘自臉書爆廢公社)

小學生作業越來越有創意，有時還會不小心透露家中秘辛，一名女老師在臉書PO文，看到國小生造句，疑似曝露了家人不能說的秘密，讓她驚呆，甚至忍不住想問網友「要通知社工嗎？」連網友都覺得案情不單純。

這名女老師在臉書《爆廢公社》發文指出，改學生作業時看到國小生用「明明…怎麼…」造句時，竟然寫下：「姐姐明明沒穿褲，爸爸怎麼沒摸到？」看到這樣的造句，讓她嚇到冷汗直流，擔心是不是在透露什麼訊息給老師？因此PO文詢問網友「要通知社工了是嗎？」

網友看到後也覺得震驚，紛紛回應「沒摸到？感覺很可疑」、「老師可能需要了解一下哦」、「寧可誤報，也不要讓孩子錯失救援機會！」不過也有網友認為，就是一般偷懶式的照樣造句「沒穿衣→沒穿褲、看不見→沒摸到，爸爸跟姊姊只是單純拿家裡面的成員來填」，還有網友說，自己以前也曾亂寫造句，大家不用太緊張，看過笑笑就好。

(中時電子報)