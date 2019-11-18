佔據香港理工大學示威昨日與警方激烈對峙，衝突最為激烈，警方目前封鎖周圍，將示威者圍困於校內不讓他們離開。港警表示，目前還不會強攻大校園，但研判最激進的勇武派都在校園內，警方將逐漸縮小包圍圈，趁此機會將這些最激進的示威者「一網成擒」。

香港《明報》報導說，17日警方有至少4個總區應變大隊參與理大行動，出動2000名警力。警方昨晚封鎖多條通往理大的幹道，斷絕外界對理大校園示威者的支援，並用催淚彈等阻止示威者離開校園。

參與行動的警員表示，警方現階段不會主動強攻校園，但會在外包圍，圍到他們全部投降。一位警方主管說，強攻沒有用，而且警方不熟校內地形及危險物品分佈，強攻風險較大。

報導引述警隊人士表示，強攻校園後果難料，警方希望參照中大例子以解決衝突，先與校方溝通，由校方要求校內的人離開，表明立場與暴力割蓆，「將黑衣人邊緣化」，希望令留守抗爭者逐漸流失。

警方表示，相信大部分激進的勇武派參與昨日的理大行動，預料警方圍堵理大後，可把他們「一網成擒」。

至於在校內的記者，警方稱，必須有證明是記者才能離開，所有目前在理大校園內的示威者，都將以涉嫌「參與暴動罪」被逮捕。

港媒指出，警方目前在理大校區外約500公尺處設防線，禁止其他示威者及人員進入。有部分高呼「救理大，救學生」的示威者，試圖從漆咸道南向北前往理大，遭防暴警察多次施放催淚彈阻止。下午1時55分左右，警方在漆咸道南和金馬倫道驅散人群，並至少拘捕3名示威者。

《中央社》報導說，理大校園內現約有700名示威者，許多示威者原打算撤退離開，但都失敗而返。警方呼籲理大校園內示威者放下武器等物品、脫下防毒面具，有序地朝暢運道南橋的馬路橋面離開，過程中必須聽從警方指示分批進行，勿衝擊警方防線。有熟悉刑偵的人士稱，自願離開校園的被捕者會記錄在案，一旦被控，自願離開可成為求情及判刑較輕的理由。

(中時電子報)