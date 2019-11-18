總統蔡英文今（18日）下午3時許前往新北市中和國民運動中心替唐星兒練跑打氣，針對國民黨總統參選人韓國瑜說，蔡英文造勢場合是「等一個便當」、他的場合是「等一個人」。對此，蔡總統回應，「高雄的市民也在等1個市長，不是嗎？」

蔡總統表示，民進黨是一個民主的政黨，競爭是往前走的動力，國家需要團結的時候，目前民進黨已整隊完畢，要全力衝刺。自己的立場很清楚，中華民國也沒有消失，若有人擔心中國民國會消失，多關心一下國民黨不分區名單。另外，關於民調，她表示，不同民調結果會有差異，都予以參考。

蔡總統表示，民進黨代表理性、穩定的力量，致力於讓台灣更壯大、守護台灣，這是未來4年執政最重要的。關於特赦前總統陳水扁問題，蔡總統提到，陳水扁在保外就醫期間能夠保重自己的身體，讓大家不要太擔心。

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至於台海情勢，蔡總統表示，國軍都有掌握，有能力防衛，請國人放心，至於，整個區域安全、穩定，是大家共同責任，也期盼中國盡一個大國對於區域穩定的責任。

蔡總統最後呼籲，香港、北京政府，面對香港民眾訴求，最好的方法就是回應民眾對自由、民主的訴求，而非街頭上盾牌、子彈、手槍相對，這並非一個政府處理人民事情的態度。

(中時 )