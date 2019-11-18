代夫出征的國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬，今天抵達柬埔寨金邊，金邊後援會總會長柳坤麟告訴李，3年前，他是小英後援會的副會長，因為民進黨執政令人民不滿意，他決定改為力挺傾聽人民心聲的韓國瑜。

李佳芬結束訪日行程，今天在抵達金邊國際機場時，受到當地僑胞的熱烈歡迎，並獻上花圈和當地兒童親手繪製的畫像熱烈歡迎，場面相當熱絡。

稍晚，李佳芬在國民黨立法委員林麗蟬、市議員王欣儀、市議員徐弘庭、市議員葉元之的陪同下，一同參加柬埔寨台商及僑胞自行籌辦的35桌造勢晚宴，韓國瑜柬埔寨金邊後援會總會長柳坤麟致詞時，拿出3年前小英後援會的副會長證書，表達對民進黨執政三年多的不滿意，因此決定放下副會長證書，改挺韓國瑜。

在會議進行中，柬國僑胞貼心安排維多利亞中學第一屆畢業生上台獻花，讓李佳芬相當感動，當場落淚。李佳芬致詞時特別感謝台商及華僑，並呼籲重視、善待遠嫁至台灣的新住民，讓新住民及新住民二代成為中華民國寶貴的資產、南向政策的推手。

李佳芬談到，韓國瑜早年參與青年訪問團的經驗對人生影響很大，因此相當重視國內學生與外國的交流機會，若未來有機會執政，希望能和海外僑胞及台商建立更多元的管道。

會議最後安排眾人與李佳芬一行人大合唱《中華民國頌》、《國家》等愛國歌曲，現場旗海飄揚，情緒達到最高點。現場來賓表示，來柬埔寨22年以來，從沒看過這番令人感動的景象。

(工商 )