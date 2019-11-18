交通部台鐵局簡易車站或無人招呼站多未設置進站號誌，當列車開進車站時，列車上的ATP限速隔離系統會強制時速降至15公里，但因沒有強制降速歸零，有司機員會忘記停車，為解決此問題，台鐵局於嘉義水上站試辦，在招呼站將時速歸零，強制列車停靠車站，未來擬擴及全台簡易與無人車站，約有40到50車站需調整。

今年8月6日一列區間車行經高雄三塊厝站過站不停，司機員擔心因此受罰，在未通報行控中心的狀況下私自關閉ATP，並加速倒車駛回三塊厝站，當時後方一列自強號亦駛入同一閉塞區間，差點因此釀成事故。

台鐵局運務處長宋鴻康指出，部分簡易或無人招呼車站沒有設置進出站號誌，雖然ATP會強制降低時速至15公里，但有時司機員仍會忘記停車靠站，導致過站不停。

宋鴻康表示，為解決此問題，台鐵擬在招呼站將時速歸零，強制列車停靠車站，避免司機員恍神導致過站不停，未來預計擴及全台簡易與無人招呼站，約有40到50站需調整，不過由於還需與電務處、原廠溝通，因此暫無修正時間表。

此外，考慮到進站前行駛速度須降至60公里，若因為稍微超速即強制減速，列車行車間會有頓挫感，因此在列車進站前的注意號誌路段，ATP會給予10到30公里不等的寬限值。然而卻有有司機員利用ATP在進站號誌機的系統寬限值漏洞慣性超速，在12天內超速8次，甚至以90公里飆往車站。

台鐵局長張政源強調，這僅是個案狀況，列車設備均無異常，將針對特定人員加強訓練。宋鴻康指出，上周已發函至全台各段，要求抽查司機員駕駛紀錄，約抽查1600筆，其中有4筆違規，之後每月均會持續抽查並予以糾正。宋鴻康也說，要調整ATP寬限值有難度，且違規狀況僅千分之四，目前將先以加強抽查與訓練為主。

(中時 )