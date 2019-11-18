在墨西哥卡曼舉行的PGA馬亞科巴高爾夫菁英賽，由於受到大雨攪局耽誤賽程，逼的選手必須在短時間內消化賽程，台灣好手潘政琮最後一天打了兩回合36洞比賽，在體力嚴苛考驗下繳出零柏忌、抓9隻博蒂的精采表現，暫時以總計低於標準桿13桿的271桿並列第11。

這場比賽總獎金720萬美元，因為大雨導致比賽延後一天開打，使得原訂最後一天比賽日周日，選手們要把握時間進行超過30洞的較量，潘政琮先於當地時間周日上午7點20分開始第三回合，打完後接著於當地時間周日中午12點35分展開第四回合。

潘政琮第三回合抓下5隻博蒂，繳出低於標準桿5桿的66桿，第四回合則捕獲4隻博蒂，以低於標準桿4桿的67桿結束，賽後透過臉書粉專分享完賽心情，並表示很開心這星期可以和兩位總統盃高球賽隊友澳洲戴伊（Jason Day）、智利尼曼（Joaquin Niemann）同組。

比賽目前由兩位美國選手泰勒（Vaughn Taylor）、陶德（Brendon Todd）並轡領先，兩人總成績低於標準桿20桿、領先潘政琮7桿，和緊追在後、並列第三的墨西哥選手歐提茲（Carlos Ortiz）與美國選手英格利許（Harris English）也只有1桿差距，不過包括兩位領先者和部分球員在天色變暗時還沒完賽，必須等到當地時間周一上午才能確定最終冠軍誰屬。

(中時電子報)