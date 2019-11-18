台北市長柯文哲預計19日到東吳大學演講，不料學生發起連署，抗議反民主文化、拒絕虛假新政治，反對柯到校演講，連署名單持續在增加當中，截至今天下午4時30分已有36名學生連署。

柯文哲預計明天晚上7時前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟3樓，以「市政新文化」為題演講。

不料，東吳大學有14名政治系、社會學系、哲學系學生今在網路發起連署，連署內容指出，講座邀請柯文哲以個人經歷分享關於行政機關「文化」的存在與轉型，不過，學生認為過去柯文哲多次的發言傷害社會第3人，更以「失言」包裝他個人的歧視性言論，對民主社會價值產生負面影響，而柯不曾反省，對民主社會價值產生嚴重的負面影響。

學生另針對柯文哲參與講座的適當性及正當性提出4點質疑，包括「使北市快成一個只有高樓的空殼」、「透過柯粉的集體護航達到鬥爭政敵效果」、「性別觀念偏差、心理將女性極度物化的失格政客 」、「帶領台灣人民迴避統獨議題漠視中共統戰行為」。

最後，學生在連署文章中強調，東吳大學政治學系是一個教育學生追求民主、自由與人權價值，擁有悠久歷史系所，不應自甘墮落邀請有違系上價值的失格政客前來。

(中時 )