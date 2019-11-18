國民黨不分區立委名單上週引起黨內不小的爭議，黨籍總統參選人韓國瑜今也赴中選會正式登記。對於總統及立委選情，前民進黨立委沈富雄就直言，韓國瑜和民進黨蔡英文得票數會差到160萬票，民進黨會到60席，國民黨44席，和上次10月預測，相差125萬票，差一個月多了幾十萬票的差距。不過有不少網友紛紛在他臉書留言痛批，「這次無法苟同！」、「老沈歸根結底還是綠色的」。

沈富雄今(18日)在臉書發文，分析2020總統大選暨立委選情，沈PO出一張圖顯示，在得票率方面，10月8日預測，韓蔡差距125萬票，11月18日預測差距160萬票。立委選情方面，他10月8日預測，民進黨有56席次。國民黨48席次。11月18日預測，民進黨會到60席，國民黨44席。

不過有不少網友紛紛在他臉書留言痛批，「這次無法苟同！」、「沈大佬，果然很Fun」、「老沈歸根結底還是綠色的」、「沈老頭明顯是反指標，他其實和吳敦義得了一般老人都有的病。時日無多死不放手」、「詛咒老吳，多大的仇？」、「沈富雄你的晚境也很淒涼啊！」、「老大今年會不會去餘天家掃地...」、「你高興就好」、「人一過70歲容易變得偏執，嚴重會番顛」、「沒有親民黨？」。

(中時電子報)