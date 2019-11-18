為搶攻中台灣頂級消費市場，新加坡奢華茶葉品牌「TWG Tea」11月正式插旗台中七期新光三越百貨展店，成為台灣第6家門市、同時也是中台灣第一家門市。門市延續 TWG Tea 奢華頂級概念，兩側牆面擺放陳列 TWG Tea 品牌經典代表茶罐，別出心裁的設計與鮮豔配色，引領顧客沉浸於品牌獨一無二的美學感官饗宴中。

為慶祝新店開幕，TWG Tea 獨家獻上2019全新茶款，以台灣當地栽種茶葉所調配的六款 TWG Tea 台灣優選頂級茗茶，自即日起，搶先於TWG Tea 新光三越台中店開賣，搶攻中台灣頂級消費市場。

特威茶葉營運經理苑文欣表示，六款台灣當地栽種、經過農民悉心呵護及人工採摘的頂級台灣茶，保留茶葉最鮮嫩及清脆的樣貌，無論是口感醇厚的皇家日月潭茶、帶有清新薄荷味的日月潭嚴選茶、富有柔和花香的皇家文山包種茶、順暢柔滑的文山包種嚴選茶、清澈甘甜的皇家阿里山茶，以及口味清新的阿里山嚴選茶，各款茶款獨特香韻芬芳，將為台灣品茗家們帶來一場全新的體驗。

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