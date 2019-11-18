知名貝果品牌「好丘」宣布，推出友善貝果新品「紅豆牛奶」、「五穀米香」兩種口味，原料選用「老鷹紅豆」、「石虎米」製成，以行動支持產地農友，並邀大眾一同守護環境，即日起至12月31日，消費者只要於好丘全台實體店或網路通路購買兩款友善貝果，好丘將捐出收入10％營收給「台灣猛禽研究會」及「台灣石虎保育協會」。

好丘表示，該品牌長期關注在地及環境議題，本次推出兩款環境友善新品「紅豆牛奶貝果」、「五穀米香貝果」，分別與老鷹與石虎的保育團隊合作，傳遞在美味在地物產背後，是各方團隊致力改變耕作法，避免對周遭生態系的破壞與逐步復育的良善心意，用以喚起大眾對環境的重視，一同正視生態失衡，一起支持環境友善。

據業者介紹，「紅豆牛奶貝果」是選用不毒鳥的屏東「老鷹紅豆」製成，在帶有淡雅紅豆香氣的麵團中，將老鷹紅豆與鮮奶製成的煉乳融合成甘甜的紅豆牛奶內餡，讓豆香與奶韻交融出樸實美味；「五穀米香貝果」選用生態農業共存的苗栗「石虎米」，在帶有麥香甘醇的貝果麵團中，充分調和石虎米飯及國產五穀米，讓口感與咬勁兼具，吃起來Ｑ彈飽滿、甘甜耐吃。

所謂的友善物產，好丘指出，「老鷹紅豆」是採用機械播種，以不毒鳥耕作減少鳥害，採收期則不使用落葉劑讓紅豆自然熟成，並符合產銷履歷的安全管理，避免因過度使用農藥，導致身處食物鏈頂端的老鷹，因吃進遭農藥毒死的動物屍體進而也被毒殺，期盼大量消失的老鷹得以再次翱翔天空。

另外，「石虎米」則以生態農業共存的方式，建構上游集水區成為無農藥流域，用無毒耕作法種植稻米，確保不因各式農藥、除草劑、滅鼠劑等使用，使石虎食物鏈中的獵物老鼠、野兔不再出現，以提供石虎安全且食物充足的生存棲地，讓石虎腳印再現田間。?好丘表示，希望串聯農友、保育及推廣團隊、消費者的良善心意，邀喜愛好丘貝果的朋友們為生態永續盡一份力，自即日起至12月31日，於全台實體7間門市及網路通路購買紅豆牛奶及五穀米香貝果，將捐出收入10％予「社團法人台灣猛禽研究會」及「社團法人台灣石虎保育協會」。

(工商 )