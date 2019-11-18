新竹市立動物園近日舉辦「妝點新厝─遊具入籠舍」工作坊，為馬來猴、浣熊布置新家。（陳育賢攝）

新竹市立動物園近日舉辦「妝點新厝─遊具入籠舍」工作坊，為馬來猴、浣熊布置新家。（陳育賢攝）

將於年底重新開幕的新竹市立動物園，近日相關的暖身活動已陸續展開，市府近日讓親子製作「動物玩具」布置在動物棲地，馬來猴有了專屬的輪胎遊具、浣熊有了罐裝飼料遊具，讓孩子為動物園布置新家的過程中，重視動物生命。

為了讓孩子藉由參與動物相關活動，進而尊重動物生命、重視生命，同時分享新竹動物園重生大事，市府近日陸續舉辦多項為動物園暖身的活動，近日更請親子一起來為可愛動物布置新家，共同感受這項喜悅。

新竹動物園指出，此次園方是辦理「妝點新厝─遊具入籠舍」工作坊，希望讓大小朋友一同製作馬來猴專屬的「猴小孩不無聊」輪胎遊具及「北美浣熊動動腦」罐裝飼料裝置。

活動由親子們以回收、設計、再利用的環保理念製作動物玩具，協助布置可讓動物行為更加豐富、身心更健康的家，除了讓動物們可歡喜入厝新的歡樂環境，也讓動物園化身成最佳的環境教育場域。

而「北美浣熊動動腦」是罐狀餵食裝置，下方裝設塑膠小球，吸引浣熊觸碰與抓取，在抓取過程中，浣熊會拉扯罐中的麻繩來搖晃瓶身，讓罐內飼料間歇性的掉出，比起單方面餵食飼料，更能夠刺激浣熊動腦思考、主動獲得食物。

「猴小孩不無聊」則是用廢棄回收的輪胎製成，因為形狀彎曲多變，很適合體型嬌小的馬來猴藏匿，讓猴子們玩捉迷藏，並且驅動牠們互動玩耍。

市長林智堅強調，透過親手為動物做玩具、布置新家，不僅讓動物行為更加豐富，也結合環境與生命教育，讓孩子更加同理動物需求。

都市發展處同時指出，親子工作坊共計有10場，累計超過300人次參與，新竹動物園全新開園不僅是硬體改造，更要結合生命、環境教育，未來將持續邀請大小朋友學習服務，如動物園內設置食物森林，讓小朋友體驗種植樂趣，也更加了解適合動物食用的蔬果，另外遊具工作坊、製作河馬手抄紙等，都是讓環境與生命教育向下紮根，讓動物園成為有溫度與教育意義的基地。

(中時 )