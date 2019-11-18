2020年總統立委侯選人登記日18日開始，各黨派陸續推出的不分區名單，產生不少爭議，尤其國民黨不分區安排至今仍吵不停，對選舉產生不小負面影響。對此，新黨黨主席郁慕明以直播說明對不分區的安排，他表示很多人關心新黨不分區名單，這次特別廣納黨外人才，強調黨主席不會列入名單中。

同時，郁慕明也特別強調，新黨的最佳不分區人選會是年輕人，具備能言善道、主動出擊的能力，並且進入立法院要代表「統」的聲音，贊成兩岸和平、兩岸交流發展的統派朋友絕對要支持！以下是郁慕明談新黨不分區規劃的臉書相關內容：

感謝這幾天有許多朋友，或以電話、傳真到新黨黨部，

或者親自到黨部建言，以及在網上留言；

你們共同的心聲，是希望新黨早日公布優秀的不分區名單，

我們都聽到了！

甚至昨天網上還出現了網友自製的「新黨不分區名單」，

事實上我們的名單尚未公布。

請大家再等一等，就在這周選舉登記的日子，

我們一定會交出一份立法院必須有的戰將名單！

先向大家預告，我們仍在努力，

會在名單中納入黨外的優秀人士，為國舉才！

新黨也不像國民黨和民進黨，現在就布局將來立法院長的人選，

所以要排入如吳敦義和游錫堃這樣的大老；

新黨的不分區名單，我個人不會列名。

新黨的不分區名單，必然會是年輕有戰力的組合。

他們的年齡不大，卻具備口才和主動出擊的能力；

關於新黨一路堅持的「和平統一，保障台灣」主張，

也絕對擁有理性、務實、不盲動、不搖擺的論述能力。

新黨的價值，就在於一定講真話，不忽左忽右，不變來變去；

我們相信，真正關心台灣前途的您，一定也能夠接受：

立法院不能沒有和平統一的聲音！

兩岸和平、穩健求統，讓新黨新世代進入立法院，

讓真理愈辯愈明！

郁慕明小檔案

1940年7月19日生，新黨發起人，2000年以來連任新黨主席。

-1980年獲得中華民國十大傑出青年

-1989年當選立法委員

-1993年脫離國民黨，參與新黨的創立。

(中時電子報)