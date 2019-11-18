前鎮分局長林新晃強調，還路於民，取締違法擺攤。（柯宗緯攝）

攤商不滿遭強力取締，希望市府能再對話。（柯宗緯攝）

警方出動200多名警力站崗，全面掃蕩違規擺攤。（柯宗緯攝）

高市30多年歷史的一德勞工夜市，因「落日條款」生效，11月11日吹熄燈號，今（18）日轄區前鎮分局出動200多名警力站崗，強制取締掃蕩違規擺攤。大批攤商則聚集勞工公園大吐苦水，不滿高市府不通情理，「說好的高雄發大財呢？怎麼說趕就趕」，抱怨簡直趕盡殺絕。另一頭，有6成攤販則轉移陣地「合法一德勞工夜市」，但也有人憂心沒有人潮「賺嘸錢」。

警方今天下午2時起，出動大批警力坐鎮，在一德路與林森路、復興路、民權路段設置交通錐，並出動拖吊車，員警預計站崗到晚間10時，避免有攤商趁機又擺攤。

前鎮分局長林新晃指出，一德夜市存在2、30年，今天起全面取締還路於民，堵絕占道行為，讓民眾有一個好的生活空間，希望攤商能到合法的營業場所去。警方也說，若有攤商硬要擺攤，則依違法道路交通管理處罰條例，開罰1200元起，並可沒入攤車，呼籲勿挑戰公權力。

「我們不是暴民！我們靠這擺攤養活一家人！」攤商李先生在勞工夜市賣毛豆20幾年，他說，勞工夜市有300多攤，現在用強壓逼迫手段，叫我們何去何從？一直到10月才知道有所謂的「落日條款」，希望能輔導就地合法。

柯姓攤商則質疑，有議員在施壓，他知道這邊不合法，但也希望韓市長能多幫這些庶民想想，「像我這個年紀不擺攤，我去找工作有人要用我嗎？」只要求三餐溫飽，市府介入輔導，人家在說情理法還是要講個情字，警方也是很辛苦，不會責怪他們。

賣百貨的賴姓攤商說，每周一來擺攤，大概賺6、7000元，清潔部分也有人在收費用有在打掃，以後不能擺「不給我們飯吃，只能等死啊」這邊市場已經根生蒂固了，他也對這邊有感情，希望市府能參考台南一樣，雖然是路邊型態可以申請路權，如果配套措施做出來，相信住家也不會反對。

在地陳姓住戶則說，已經忍受10多年髒亂、噪音了，尤其最近這幾周很可怕，「我都有恐懼症了！人潮一直來一直來」，住家前被停滿車即使圍著東西也沒有辦法，該是還給我們好的居住品質，不希望再見「一皮天下無難事」，攤商該為住戶著想。

高市經發局重申，落日條款已屆，這是通案性的一致標準，並非針對勞工夜市，違法占道擺攤不合法，目前也有凱旋青年等合法場地提供攤商擺攤，市府立場不變，希望攤商能去合法經營的攤集場繼續經營。

鄰近的凱旋青年夜市旁的合法場地，歡迎一德勞工夜市攤商進駐，還打出輔導期間免租金招商，今天傍晚熱鬧開幕。業者表示，目前有6成原勞工夜市攤商加入，盼一起撐起庶民夜市經濟。

業者指出，原本知名的三兄弟螃蟹腳、明月茶藝、鮮鹹水雞，小雞雞蛋糕、一度讚泡菜臭豆腐鍋、深坑臭豆腐鍋、七里香茶葉蛋、阿明哥滷味、開運堂黑糖波霸奶茶、雞太郎雞排、小上海香酥雞、佳湘麵包，阿財豆乳雞等都即將在新地點展開營業。

(中時 )