▲程代勒教授在埔里田園藝廊展出的陶瓷篆刻藝術。（楊樹煌攝）

▲程代勒教授在埔里田園藝廊展出獨樹一幟的書法與繪畫藝術創作。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮長廖志城認為埔里鎮很幸運能邀請到程代勒這樣的國際級藝術大師前來埔里展出，值得民眾把握展期前往觀賞。（楊樹煌攝）

台灣師範大學美術系前主任程代勒教授，受埔里鎮公所與能高長青書畫會之邀，目前正於埔里鎮藝文中心田園藝廊展出書法、篆刻、繪畫等大作，由於程教授的前蔚畫風、獨樹一幟的書法創作及獨領風騷的陶瓷篆刻，能在埔里山城展出，不僅在南投藝文界掀起風潮，更讓觀賞者眼睛都為之一亮。

程代勒是當代書畫及篆刻名家，歷任全國各大美展評審委員，作品廣受各大美術館典藏，獲獎無數。其深厚的書畫功底，成功的打開書法藝術新境界；有些作品更蛻去傳統書畫的形式，趨於圖像化，讓其創作更直接、大膽的直指內心，為當代水墨創作開創出新局。

埔里鎮長廖志城並指出，藝術大師程代勒教授在藝術創作的嶄新作法，不僅打破傳統書畫的框架，更展現出藝術家的宏觀意圖，讓傳統書畫與現代社會對話、追求書畫藝術的突破性與當代性，甚至進一步建立出全新的書畫藝術形式；埔里鎮很幸運能邀請到這樣的國際級藝術大師前來展出，值得民眾把握展期前往觀賞。

程代勒曾獲第9屆全國美展書法第1名、得永久免審，雄獅美術創作新人獎、全國大專漫畫比賽第1名、師大美術系國畫第1名畢業、歷史博物館的第1屆中日青年書法交流展第1名、全國大專青年書畫觀摹展第1名、全省學生美展書法第1名；目前更是大墩美展、北市美術館、全國美展、全省勞工美展、全省學生美展及全省公教美展的展審委員。

程代勒教授在埔里田園藝廊的書法、篆刻、繪畫大展至本月27日止，歡迎喜歡藝術的愛好者，把握難得展期，踴躍前往觀賞。

(中時 )