台灣師範大學美術系前主任程代勒教授，受埔里鎮公所與能高長青書畫會之邀，目前正於埔里鎮藝文中心田園藝廊展出書法、篆刻、繪畫等大作，由於程教授的前蔚畫風、獨樹一幟的書法創作及獨領風騷的陶瓷篆刻，能在埔里山城展出，不僅在南投藝文界掀起風潮，更讓觀賞者眼睛都為之一亮。
程代勒是當代書畫及篆刻名家，歷任全國各大美展評審委員，作品廣受各大美術館典藏，獲獎無數。其深厚的書畫功底，成功的打開書法藝術新境界；有些作品更蛻去傳統書畫的形式，趨於圖像化，讓其創作更直接、大膽的直指內心，為當代水墨創作開創出新局。
埔里鎮長廖志城並指出，藝術大師程代勒教授在藝術創作的嶄新作法，不僅打破傳統書畫的框架，更展現出藝術家的宏觀意圖，讓傳統書畫與現代社會對話、追求書畫藝術的突破性與當代性，甚至進一步建立出全新的書畫藝術形式；埔里鎮很幸運能邀請到這樣的國際級藝術大師前來展出，值得民眾把握展期前往觀賞。
程代勒曾獲第9屆全國美展書法第1名、得永久免審，雄獅美術創作新人獎、全國大專漫畫比賽第1名、師大美術系國畫第1名畢業、歷史博物館的第1屆中日青年書法交流展第1名、全國大專青年書畫觀摹展第1名、全省學生美展書法第1名；目前更是大墩美展、北市美術館、全國美展、全省勞工美展、全省學生美展及全省公教美展的展審委員。
程代勒教授在埔里田園藝廊的書法、篆刻、繪畫大展至本月27日止，歡迎喜歡藝術的愛好者，把握難得展期，踴躍前往觀賞。
(中時 )
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