香港抗爭持續不斷，許多抗爭者甚至喊出「建國獨立」，這樣的發展令不少大陸網友感到可笑，覺得香港年輕人太把建國獨立當成兒戲。網友聯想到6年前，一部日本科幻機戰動畫「革命機」(valvrave)，就有學生獨立建國的橋段，於是不少人做影片出面大讚作者的神預言，並且表示當時給差評，完全是自己眼界太淺，紛紛向作者大河內一樓認錯。

香港的抗爭已逾半年，而訴求從原本的反對修訂逃犯條例，增加到「五大訴求」，其實港府已經不再對逃犯條例修法，理應改成「四大訴求」，然而四處都看的到「五大訴求缺一不可」的噴塗，顯示抗爭活動早已失焦。另一個明顯的問題就是不少抗爭者喊出獨立建國的口號，在佔領多所學校之後，類似的口號就更常見了。

許多大陸的年輕網友是以看荒謬劇的心情觀察香港的演變，一些動漫迷聯想到在2013年有一部科幻機戰動畫「革命機」(Valvrave)，曾出現類似的情結。「革命機」描述在在虛構的未來科幻世界，一座生態環境與地球類似的太空移民站裡，住著許多平民與孩子，有一天恐怖份子潛入太空移民站，試圖奪取藏在學校研究室的武裝機器人「革命機」，然後學生男主角遙人，因緣際會取得革命機，並憑著強悍的武裝實力擊退了恐怖份子，然後與男主角是青梅竹馬關係的女主角翔子，居然認為可以憑著這台武力逆天的「革命機」，宣布整座太空站獨立建國，與其他國際勢力再不隷屬…

【革命机Valvrave】这部动画曾因不切实际被人嘲讽，但6年后现实却打了所有人的脸！

這段「學生獨立建國」的情結出現在動畫第4集，該集一出，所有的網友紛紛給出差評，覺得這種情結根本超出常理，學生再怎麼幼稚無知，也不應腦殘到自己宣布建國。

這還沒完，在動畫的後續情結發展，學生們繼續僅憑一時喜好做出選擇，比如「選國家總理」這件事，有一名學生候選人提出政見是「如何與其他太空站、國家打好國際關係，如何拉攏其他盟友支持」等等，然而同樣是候選人的女主角翔子，她的政見只是「愛與和平，我們來開舞會吧!」然後翔子就憑著這個政見，成為這個學生國家的總理!在如此不靠譜的政府領導下，太空站的營運立即就出了問題，開始停電、斷網，

結果前一秒還「愛與和平」的學生們，立即互相指責攻詰，不過停電沒有停很久，在恢復供電後，他們又忘了之前的不愉快。

這一連串令人無語的情結，使得「革命機」動畫，在網友中有了「智商機」的惡名，覺得作者本污辱觀眾的智商，所以在大陸的動畫評分網站bilibili上，最低的時候只有4.8分，而大家批評的重點主要在編劇大河內一樓，覺得他的劇本總有「地雷」，也就是會出現令觀眾大跌眼鏡的不確定因素。

沒想到，在革命機完結的6年後，真的在香港出現學生喊出獨立建國的抗爭場景，於是在本週，革命機的評分一路增加到9.7分，並且許多留言表示「錯怪大河內」、「是我眼界短淺」，最受到點讚的評論是「看了革命機，我笑了笑對大河內說“你不懂什麼是革命”，大河內搖了搖頭對我笑了笑“你不懂什麼是傻逼” 」

其實，以上都是笑談，認真分析，動畫編劇並非是洞燭機先，而是類似的事件曾經在日本發生過，在1960~1970年代，日本發生過多起學潮、政治運動、極端主義抗爭，比如1968年的「東大安田講堂事件」，東京大學學生以抗爭學費上漲、校園民主化、國家正常化等理由，進行校園抗爭，在運動發起之後，抗爭逐漸激烈，同年3月27日佔領安田講堂，一直到隔年的1月19日，才在警察的強力攻堅下取回，此事件導致東京大學停止招生一年，而安田講堂則不再使用，避免又成為學生運動的聚集地，直到2001年才重新開放。

除此事件之外，作家三島由紀夫在1970年代率眾佔領陸上自衛隊東京市谷駐屯地，要求「恢復武士道精神」，還有1970年代曾引發多場恐怖活動的日本赤軍，也都是這一類「情緒激烈，欠缺思考」的抗爭。

事實上，70年代的日本學潮，與日畫動畫界還有點關係。在經歷各種學潮後，日本多數企業相當擔心參與學潮可能會對自己的企業造成不良影響，因此不願錄用參加學生運動的新鮮人，許多人只能轉往對學歷不要求的動漫畫界發展，包括創作「風之谷」的宮崎峻、創作「機動戰士鋼彈」的安彥良和(人物設計)等人，而他們在反省過往的狂熱後，往往會在作品中反映出自身的檢討，表現出反戰、反民粹、反狂熱的情節。

(中時電子報)