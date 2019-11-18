東豐綠廊全區樹木感染病蟲害，市議員陳清龍發現有大批枯萎死亡、傾倒腐朽，恐危及公共安全。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真）

東豐自行車綠廊是台灣著名騎乘自行車景點，每年吸引各地遊客慕名前來騎乘！市議員陳清龍18日指出，東豐綠廊全區樹木感染病蟲害有大批枯萎死亡、傾倒腐朽恐危及公共安全，市府應積極處理；觀旅局強調，已安排專家學者到場勘查，並開立病蟲害管理建議書。

陳清龍表示，后豐、東豐自行車綠廊吸引眾多遊客慕名而至，中興大學針對東豐自行車綠廊管理建議書指出，從0.2K起有多株樹木遭白粉病感染，苦楝樹遭白蟻築蟻道、褐根病等染病枯萎範圍，沿線到終點都有狀況，連基本修剪維護都未做到，危及公共安全更影響綠廊景觀。

陳清龍指出，連日接獲多起民眾陳情，指東豐綠廊恐變成「禿廊」；他認為目前局內職系不清、權責不明，包括自行車道、山林步道、露營區等業務，負責同仁是否具足夠專業？碰到問題究竟該由誰處理。

觀光旅遊局表示，該局於11月14日安排專家學者至東豐自行車綠廊全線勘查，了解樹木健康狀況同時開立病蟲害管理建議書，全線苦楝樹枯死約34棵，以3K至4.5k處共12棵枯死較嚴重；另在1.3K至1.4K及6.8K至6.9K處有白蟻現象，後續將依建議書儘速進行相關防治作為，維持東豐自行車綠廊的綠蔭環境。

(中時 )