交通部觀光局今日召開2030觀光白皮書總諮詢會議，邀請觀光產業150名代表一同討論，預計12月6日將再召集產官學研參與全國觀光發展會議。觀光局指出，2030年以「觀光立國」作為目標，盼來台國際旅客可達2000萬人次、國旅2.4億人次。觀光局指出，未來將滾動檢討旅行業不合時宜的管理措施，如將旅行業人員納入彈性工時、擬定罷工預告期等。

交通部長林佳龍提出救觀光「三支箭」，包括加速升格觀光署、制定2030年觀光白皮書、年底召開全國觀光會議。其中制定「Tourism 2030觀光政策白皮書」為本年重要計畫，自今年2月開始研擬，4月起陸續邀集各方代表，共召開15場會議。

今日會議延續「Tourism 2030觀光政策白皮書」政策主軸方針，分別以政策制度、市場拓源及海空、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿及遊樂業、景區資源整備等組別進行6場次的深入討論。

觀光局指出，在旅行產業方面，將協助旅行業導入數位化應用及發展適合的商業營運模式，辦理旅遊平台、各學校校外教學(實習)與旅行社業務之媒合及海外行銷，並滾動檢討對旅行業不合時宜的管理措施、協調勞動部研議旅行業人員納入彈性工時與擬定罷工預告期等。

此外，因我國非法旅宿數目龐大，觀光局表示，將督促地方政府加強非法旅宿查處，並針對旅宿產業基層人力短缺問題、一例一休法規調整及其他相關產業如土地稅、娛樂稅等議題，進行跨部會協調。

(中時 )