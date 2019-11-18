南韓產業通商資源部、貿易協會等18日發布的數據顯示，今年前10個月，南韓對日本貿易逆差同比減少20.6％，為63.66億美元。這是2003年以來的同期最低值。按照這種趨勢，南韓對日貿易逆差或時隔16年首次跌破200億美元，僅為對日貿易逆差創下歷史新高的2010年的一半。

韓聯社18日指出，分析認為，今年以來對日貿易逆差收窄，是因為進口減幅遠超出口減幅。統計顯示，今年1-10月，對日出口較去年同期僅減少6.5％，為237.46億美元，而進口同比減少12.8％，為401.11億美元，預計今年日貨進口減幅將創2015年（14.7％）以來的最高值。

這主要是因為三星電子和SK海力士因全球記憶體行業不景氣調整設備投資，大幅縮減依賴日本生產的半導體零部件和設備的進口。與此同時，受「抵制日貨」運動影響，汽車、服裝、酒類、電子產品等主要消費品的進口也大幅減少。今年7月以來，日係汽車銷量不到去年同期的一半。

專家預測，如果明年半導體行業情況得以恢復，對日貿易逆差可能重新呈現增加趨勢，但從中長期來看，對日貿易環境將出現與過去截然不同的局面。

南韓政府相關人士表示，從結果來看，日本限貿舉措對南韓來說是一劑「良藥」，但由於不確定性較大，政府將冷靜應對，致力於提高產業競爭力。

(中時電子報)