羅志祥主持八大《娛樂百分百》，熱門單元「凹嗚狼人殺」將於12月14日周六在該電視台舉辦見面會，除了主持群，還有陳零九、邱鋒澤等藝人，參與活動的粉絲們將一睹明星玩狼人殺的激戰熱鬧實況。

當天見面會藝人有羅志祥、愷樂、邱宇辰、黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、小賴、婁峻碩、梁以辰、紀卜心。活動規劃安排，包括狼人殺偶像輪番上陣演唱「天黑請閉眼」、「天亮請睜眼」等熱門歌曲，現場會進行一場「凹嗚狼人殺」正式比賽，讓入場觀眾近距離感受緊張又刺激的遊戲過程。

製作單位表示，「凹嗚狼人殺」將在年底進行年度總冠軍爭霸戰，冠軍得主除了有獎杯、獎品，更透露，羅志祥自掏腰包加碼獎金1萬塊，他霸氣表示：「看到大家都很努力在單元中發揮，真的很開心。未來如果還有第2年、第3年的『凹嗚狼人殺』爭霸戰，我就1年1年往上加碼！」

這次見面會將開放250位粉絲入場，23日中午12點14分在《娛百》官方APP開啟門票索取。製作單位表示，搶票時系統將設有關卡，粉絲們得一一作答，成功後才有機會贏得限量入場資格。另外，見面會當天八大電視一樓大廳也將設置「凹嗚狼人殺」打卡拍照區，並且販售獨家商品。

(中時 )