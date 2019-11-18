上班族平時睡眠不足，週末又狂歡晚睡，每到星期一總是很憂鬱，睡眠作息大亂形成「社交時差」，導致糖尿病、心血管疾病風險大增。國家衛生研究院群體健康科學研究所研發一款手機APP，可自動記錄睡眠作息，幫助使用者調整作息，避免產生社交時差。

國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒表示，「社交時差」是描述忙碌上班族週末補眠的狀況，平常因為工作需要早起而睡眠不足；到了週末則為了補眠而晚睡晚起，如同從台灣到泰國曼谷晚了一個小時時差的地區，上班時則又要把「時差」調回台灣的時間，成為上班族星期一憂鬱來源。

林煜軒說，每個人的睡眠作息都和生理時鐘息息相關，一旦打亂作息，全身的荷爾蒙、內分泌等可能跟著大亂。他指出，2017年美國睡眠醫學會研究發現，每1小時的社交時差將增加11％罹患心血管疾病的風險，且睡眠不足也會降低體內的「胰島素敏感性」，使血糖容易過高，增加罹患糖尿病的機會，週末補眠不但無法恢復原來的狀態，還會使胰島素敏感性變得更差。

不過，想了解自己的睡眠作息並不容易，不論是市售穿戴裝置、到醫院做睡眠檢查，都很難兼顧精準度與方便性。

國衛院研究團隊透過記錄28名使用者1個月的睡眠作息研發出手機APP「作息足跡」（Rhythm），利用每個人使用手機的行為模式，推算睡眠時間與作息的改變，準確度高達90.4％，節律一致性也有87％。

林煜軒說，裝了這款APP以後，程式會自動記錄睡眠狀況，一週後就能了解自己是否有社交時差，作為調整作息的參考。這項研究成果5月刊登在國際醫學期刊JMIR mHealth and uHealth。

(中時 )