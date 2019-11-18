陳惠敏（中間白衣者）強調，會從人民的角度出發，理性為人民爭取權益，自己會是鳳山區「顧主權、護平權、保勞權」的第一選擇。（袁庭堯攝）

立委黃國昌強調，時代力量絕不有條件接受九二共識，更不會接受建商、財團的利益而背棄對選民的承諾，他讚許陳惠敏資歷完整、態度認真。（袁庭堯攝）

時力第二任黨主席邱顯智強調，陳惠敏絕非政二代或富二代，若進入國會一定能替攸關民生、勞權的法案把關。（袁庭堯攝）

時力現任黨主席徐永明力推高雄三位不分區立委，希望三席全上。（袁庭堯攝）

環團出身的陳椒華表示，時力長期聲援反空污等環保議題，能為高雄的污染與人民健康把關。（袁庭堯攝）

陳惠敏強調民主不能只剩下投票動員，時力會繼續從人民的角度出發，理性為人民爭取權益。（袁庭堯攝）

陳惠敏將政見羅列在大看板上，宣示自已為「顧主權、護平權、保勞權」的不二人選。（袁庭堯攝）

陳惠敏政見主打「護主權、顧孩子、救環境、好安居」四大主軸。（袁庭堯攝）

時代力量高雄鳳山區立委參選人陳惠敏18日下午由三任黨主席陪同、搭乘選舉戰車抵達選委會登記參選。時力不分區立委參選人陳椒華也出席站台，眾人高喊公義、主權、幸福的政見大看板，爭取鳳山區選民的支持。

陳惠敏政見主打「護主權、顧孩子、救環境、好安居」四大主軸，強調爭取台灣主權、人民幸福、居住正義。同選區競爭對手還有民進黨現任立委許智傑、國民黨提名現任市議員李雅靜，競爭激烈。

陳惠敏強調，昨天看到香港理工大學的警民對峙，更感受到台灣民主的可貴。但民主不能只剩下投票動員，而是要問我們投下的票要改變的是什麼。立法院應拿出具體作為，例如修正港澳條例等法案，實質提供香港協助。陳惠敏強調，時力會繼續從人民的角度出發，理性為人民爭取權益，自己會是鳳山區「顧主權、護平權、保勞權」的第一選擇。

時代力量首任黨主席、現任立委黃國昌表示，陳惠敏經歷立法院黨團辦公室主任、秘書長的考驗，在態度、專業、及成績方面都有目共睹。黃國昌強調，時代力量絕不有條件接受九二共識，更不會接受建商、財團的利益而背棄對選民的承諾。

時力第二任黨主席邱顯智強調，《礦業法》修法卡關，就是因為諸多立委收受財團、水泥業者政治獻金。陳惠敏絕非政二代或富二代，若進入國會一定能替攸關民生、勞權的法案把關。

時力現任黨主席徐永明表示，陳惠敏在立院擁有跨黨團的好風評，時力在高雄的不分區立委參選人還有環團老將陳椒樺、文青代表趙芸菁，希望連同陳惠敏「三席全上」。

環團出身的陳椒華表示，高雄許多重工業開發的污染長期被政府漠視，需要有在地的立委民意代表進入國會為民眾發聲，時力長期聲援反空污等環保議題，能為高雄的污染與人民健康把關。

登記前，三任黨主席分別揮舞公義、主權、幸福三支大旗後交由陳惠敏，期盼陳惠敏能順利進入國會、替南台灣發聲。

(中時 )