香港警民衝突戰場轉進校園，港警出動水炮車，示威人士則回擲催淚彈讓警察裝甲車著火，衝突與緊張情勢持續升溫，局勢惡化，外國觀光客赴港人數一落千丈，一項航空業刊物調查顯示，數家亞洲航空公司已大砍今年冬季赴港航班。

路透社報導，香港機場管理局昨（17）日公布數據，10月份香港國際機場客運量為540萬人次，飛機起降量為3萬4,300架次，分別較去年同期驟減13%、6.1%，機管局指出，愈來愈多國際觀光客僅把香港當成轉機點，而非旅遊目的地。

赴港觀光人次大幅滑落，相關效應也顯現在各國航空公司的航班調整，英國航空業航班刊物Routes Online今（18）日指出，亞洲數家航空公司已大砍冬季赴港航班班次，例如印尼航空（Garuda Indonesia）決定至12月中旬前，每周飛港班次從21班減至4班；至明年1月15日以前，印度香料航空（SpiceJet）停飛孟買飛香港航線；亞洲航空（AirAsia）則於12月、明年1月減少吉隆坡及沙巴首府亞庇飛香港的航班。

菲律賓航空（Philippine Airlines）則將飛香港航班飛機改為較小機型，每日從馬尼拉飛往香港的班機也由5個班次減為4班。宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）同樣在12月及明年1月以前，分別減少從宿霧和克拉克（Clark）起飛的航班。

另外，韓國廉價航空濟州航空（Jeju Air）12月17日以前，每日首爾飛香港班次也從2班減為1班，另一家真航空（Jin Air）則說，平安夜以前，將停飛所有首爾飛港班次。

至於大陸的航空公司，Routes Online報導說，包括中國國際航空公司（Air China）、中國東方航空（China Eastern）、中國南方航空（China Southern）等在內，自10月底起已申請減少載運量。

多數航空公司都表示，調整航班是因應旅客需求減少。

(中時電子報)