市議員鄭光宏質詢嘉義市自有財源低，負擔鐵高經費恐拖垮財政。（廖素慧攝）

嘉義市願景館展示鐵路高架化計畫示意圖，吸引民眾參觀。（廖素慧攝）

嘉義市鐵路高架化工程，地方需自籌38.33億配合款，議員鄭光宏18日質詢指出，嘉義市自有財源少，若舉債負擔配合款，恐拖垮財政，市長黃敏惠坦言，說到她的痛處，疾呼中央要兌現承諾，由中央全額負擔鐵高經費。

鄭光宏說，嘉義市鐵路高架化經費238.98億，中央200.65億，市府38.33億，但嘉義市自有財源低，必須靠中央統籌分配款，且人事費、社福經費已占絕大部分支出，鐵高工程自2017年啟動，市府分年編列配合款從8000多萬至9.3億不等，對財政是沉重負擔，舉債也有法定額度，恐排擠其他市政建設，拖垮財政。

鄭光宏說，2003年嘉義市同意鐵路朝「高架化」與「捷運化」調整，當時陳水扁總統允諾全額補助高架化經費，納入行政院「五年五千億」公共建設中，但鐵路高架化全額補助承諾跳票，市長有何感想？

黃敏惠說，長期以來有苦說不出，這是接任時最大的痛，一直跟中央談嘉義市的困境，但中央要求地方配合款高達60至90億，會排擠其他市政建設，因此不斷爭取由中央全額負擔，後來配合款降到40億，但一個總統當初開的支票怎能不兌現？

黃敏惠說，有幾次遇到總統、交通部林佳龍部長都大力爭取，最悲哀的是，中央開的支票，卻不兌現，或責怪我們地方沒作為，我們很辛酸，前瞻計畫有很多預算，選前對宜蘭、屏東大開支票，對嘉義市不公平，請大家告訴蔡總統要兌現承諾，兌現支票，是不分黨派的。

黃敏惠說，奉勸宜蘭和屏東得到選舉支票後，要把公文要到、保留影音、報紙，不然以後可能要不到錢。

(中時 )