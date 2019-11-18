熱心公益的周遊（阿姑）是台北市周遊獅子會創辦人也是台灣影人協會理事長，周遊獅子會最近捐贈108台輪椅給萬芳醫院，協助就醫需要輪椅的民眾使用。阿姑18日出席萬芳醫院的感謝儀式，被問起林志玲與老公AKIRA前一天才舉辦的世紀婚禮，阿姑表示很替志玲開心，也很恭喜她，原以為婚禮會辦很大，但發現婚禮辦得很有意義又隆重，也祝她趕快生小寶寶。

周遊的老公李朝永主動表示，他看AKIRA會說些簡單中文，「這代表他對志玲的愛是真的，如果不是真的愛，就不會為了她學中文了」。至於給林志玲這對新婚夫妻相處之道建議，前兩年曾因外遇鬧婚變後與阿姑重修舊好的李朝永笑說：「太太說的永遠是對的！」阿姑則看著李朝永接話：「他現在非常乖！對我非常好！」

周遊、李朝永的周遊獅子會行善捐贈輪椅，獲萬芳醫院院長親頒感謝狀。（林淑娟攝）

除了周遊、李朝永夫婦及總監張文深、現任會長吳丹鶴，以及周遊獅子會獅友們都出席感謝儀式。萬芳醫院院長陳大樑代表院方接受捐贈輪椅，也深深感謝周遊獅子會的愛心，造福社會。阿姑表示，她是文山區的居民，和萬芳醫院有很深的淵源，多年來，需要健康照顧都首選萬芳醫院，例行的健康檢查及眼睛等疾病，萬芳醫院醫護人員專業細心照顧診治，讓她及家人感念在心。因此，親朋好友如果有健康問題，一定推薦前來萬芳醫院就醫。

周遊、李朝永行善獲頒感謝狀。（林淑娟攝）

周遊目前也擔任台北市文山安全社區暨健康城市促進會副理事長，深深體會文山地區民眾健康的維護與需求；由於文山地區老年人口比例在台北市高居第二，許多銀髮族行動不便，就醫亟需輪椅，她常到醫院就醫，發現萬芳醫院剛好輪椅不足，於是她登高一呼，周遊獅子會的會員們熱烈響應，紛紛慷慨解囊，一天之內就募集了約50萬捐贈108台輪椅。她說今年108年捐108台輪椅給萬芳醫院，別具意義，多做善事不僅幫助需要的人，她也因此更快樂、更健康。

(中時 )