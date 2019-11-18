韓國知名音樂人「勇敢兄弟」當年親自參與甄選和培養，於2011年推出女團「Brave Girls」，該團一出道就受到各界廣大關注，然不過才2年時間，2013年就有3名成員陸續退團，讓粉絲相當錯愕，時隔6年之久，最近其中一名退團成員藝真，勇敢在YouTube上傳影片揭開無預警退出的真相，直接揭露2段證據影片，網友看完愕然，之後群起痛罵加害者「瘋了吧！」。

藝真曝光經紀人玩命開車證據。(翻攝自MissHanye YouTube)

前「Brave Girls」成員藝真在今年開始經營YT頻道，退出時隔6年，才鼓起勇氣談當年退團的原因，她在昨天曝光的最新影片中直接坦言，會毅然退出的決定性關鍵是「感到生命有危險」，表示過了這麼久，才能平靜甚至笑著談這件事，但其實當下覺得充滿無能為力的感覺。

藝真表示，當時帶她們的男性經紀人，是個剛進公司沒多久的員工，某次一大早成員們去電視台工作，在經紀人駕車的情況下大家在補眠，卻突然聽到奇怪聲音，悠悠轉醒後赫見經紀人邊玩著連線消方塊遊戲邊開車，且外面是下著大雨的糟糕路況，然當時還是新人的藝真不敢吭聲，但偷偷地錄下了影片證據，之後又發現某次經紀人開車，竟然把一隻腳放在儀表板上，還坐躺單手開！

這些極其危險的片段都被藝真拍下當證據，也表示之後又發了多次類似的恐怖狀況，她恐懼到無法忍受，於是把影片傳給家人看，爸媽一看整個嚇壞又氣炸，馬上去跟公司反應抗議，沒想到公司方面卻回：「請不要對公司經營面指指點點」，要他們別管，藝真爸媽實在沒辦法讓女兒繼續受到生命威脅，於是商量後，藝真就此退團。

藝真在影片中說明，那名經紀人目前已經辭職，她會把這個經驗說出來，是希望作為借鑑，希望線上歌手們不要因為這種惡質經紀人而受到傷害，如今真相大白，網友們看了無不驚駭，慶幸還好當時「Brave Girls」成員沒因此發生意外，也痛譙「看了證據有夠無言」、「那經紀人是不是瘋了」。

藝真曝光經紀人危險行為證據。

(中時電子報)