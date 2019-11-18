時序入冬台灣人愛吃火鍋，但小心一氧化碳中毒，昨天晚上台北市振興醫院一口氣收治了六名患者，都是在同一家火鍋店吃火鍋吃到一半，突然出現頭暈、頭痛、噁心等類似感冒症狀，其中一名四歲小孩還出現眼睛上吊、全身僵硬，經急診室抽血證實，六名患者都是一氧化碳中毒。

振興醫院急診重症醫學部田知學表示，昨晚陸續有兩組患者送來急診，其中一家四口中的四歲小朋友症狀最為嚴重，除了頭暈、頭痛、噁心等類似感冒症狀外，還出現眼睛上吊、全身僵硬，一開始以為是熱痙攣，但排除感冒後，發現他們都有頭暈、頭痛、噁心等症狀，且表示全部才剛從一家擠滿一百多人的火鍋店出來，小朋友就發生步態不穩及意識喪失情形。

台灣人喜歡吃火鍋，火鍋店到處林立，每當寒流來襲，民眾總喜歡聚在一起吃火鍋，一邊說笑一邊吃，過沒多久，陸續有人出現頭痛、嘔吐現象，每年都有不少這樣的個案被送來急診。

田知學表示，她還曾接收一對情侶患者，起初送來時，被認為是殉情自殺，但他們醒來後直搖頭否認，後來詢問之下，才知他們只是想耍浪漫，一整天都在家裡面點著香氛蠟蠋，結果導致一氧化碳中毒，嚇得他們不敢再亂耍浪漫了。

一氧化碳之所以會致死，田知學醫師解釋，因為它與血紅素結合能力比氧強二百倍，過多的血紅素與一氧化碳結合會造成血中氧氣不足，血液從肺部攜帶要輸給身體組織的氧就愈來愈少。一旦身體細胞缺氧就會死亡，尤其大腦與心臟首當其衝。

一氧化碳中毒初期症狀包括：頭痛、虛弱、興奮、困惑及輕微的頭昏眼花，進而病患就會覺得視覺模糊、眼前出現黑點、眼睛怕光、暫時失明及喪失聽覺，最後抽慉、昏睡、死亡。

田知學表示，一氧化碳中毒，最好立即施予高濃度氧氣面罩或是高壓氧，將腦中一氧化碳儘速洗出，否則日後恐造成神經學方面後遺症包含智力下降，尤其幼童正值腦部發育，若沒有立即排出一氧化碳，彷彿在腦袋中放置農藥，造成永久性傷害。

(中時 )