商業司長李鎂（中）與大葉大學主祕侯雪娟（右2）、管院院長陳玉芬（左2）開心合影。（謝瓊雲攝）

經濟部商業司長李鎂18日以「企業傳承與接班－你所不知道的公司法」為題，至大葉大學講座，暢談公司法修法的影響，幫助企業永續發展；她強調新法實施後，讓公司治理、決策更具彈性，對於企業營運將有正向影響。

李鎂18日下午應邀出席大葉大學管理學院、彰化縣工商發展投資策進會、彰化縣中小企業榮譽指導員協進會合辦的企業名人講座，李鎂指出，新法上路後，董事會得以「書面決議」代替「實際集會」，過去董事會必須要現場開會或是視訊會議，現在新增書面表決，不必開會，大大提升公司決策效率，也簡化決策成本。

她也以股權安排為例，修法前只有面額股，股票要載明每股金額；修法後股份有限公司可選擇無面額股，每次發行價格可自由決定，不再受限於面額，避免與市價落差太大；此外鼓勵新創事業用極低價格發行股票，讓創業者、投資人低出資、高持股，增加新創事業吸引資金的誘因，吸引投資人提早進入，提高未來獲利期待。

大葉大學校長梁卓中說，彰化縣是中小企業的原鄉，都會遭遇轉型或接班問題；公司法修法後已於去年11月1日施行，這次特別邀請李鎂司法說明公司法新法，盼能幫助企業在不斷變動的大環境裡永續經營。

(中時 )