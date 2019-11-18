國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選團隊，對盧秀燕同意出任吃下定心丸，希望「燕子」幫「禿子」打勝仗。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕遲未點頭擔任韓國瑜台中市競選總部主委，備受各界關注，據了解，盧秀燕已允為擔任國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部主委，希望「燕子」幫「禿子」打勝仗，再創去年市長選舉大贏20萬票的佳績。

由於韓國瑜22、23日到台中市的行程中，除了22日與企業界、勞工界座談，23日台中市國民黨籍立委紛紛成立競選總部，韓國瑜將出席站台，其中23日周六下午1點45五分原預計規畫韓國瑜到位在市黨部的台中市競選總部，但總部成立，競總主委未出爐，誰來掌兵符？

目前規畫韓國瑜行程的藍營團隊已變更競總活動，改為「軍警消後援會成立大會」，台中市競總成立再擇期舉行。

盧秀燕以行政中立等因素考量，至今未公開允諾擔任韓國瑜台中市競總主委，隨著總統大選進入最後衝刺階段，盧秀燕傳出已同意出任競總主委，但因考量23日為各區黨籍立委競總成立的重要日子，為避免競總主委議題搶走立委競總成立的風采，決定23日以後再宣布。

韓國瑜台中市競選團隊，對盧秀燕同意出任吃下定心丸，這一局決戰中台灣的大選，希望「燕子」幫「禿子」打勝仗，再創去年市長選舉大贏20萬票的佳績，重新贏回執政權。

(中時 )