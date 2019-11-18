◎綠議員打烏賊戰 高美蘭：去議會只會被羞辱

高市觀光局主祕高美蘭無端捲入市長韓國瑜購屋風波，今天她接受本報專訪時無奈說，民進黨議員只會打烏賊戰，綠色恐怖讓很多人不敢發聲，她上次到議會備詢時，準備很多資料，卻一句話都不給她講，只是一味被羞辱，有了前車之鑑，決定請長假，還給議會乾淨議事空間。

◎花了30年！台鐵今簽首份團協 勞資和諧不怕罷工

交通部台鐵局與台鐵企業工會歷經30年努力、300次會議，今日終於簽訂第一份團體協約，內容明定同仁工作班制、休假請假、投票日出勤等規定，多項條款如工時等都優於勞基法規定。交通部長林佳龍表示，今日心情就像主婚人一樣，見證台鐵勞資雙方里程碑，強調「資方嚴格遵守團協，勞方也就不會鬧罷工」。

◎不分區名單被抹紅 藍批民進黨消費香港

香港事件衝突升級，國民黨的不分區名單卻因此引來爭議，綠營質疑名單中有支持港警的前警大教授葉毓蘭，還有到中共人民大會堂參加活動的退將吳斯懷，抹紅國民黨不分區。國民黨文傳會今天發新聞稿駁斥，反控民進黨是在消費香港。

◎接韓國瑜競總主委？朱立倫：和韓有共識

前新北市長朱立倫上午南下雲林為國民黨立委候選人張嘉郡、謝淑亞助選，對於是否接任總統候選人韓國瑜全國競選總部主委一事，表示他和韓一直有共識，不會計較個人位置，會尊重韓市長的選戰安排。

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(中時電子報)