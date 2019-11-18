「新竹縣PUPU愛讀書－2019臺灣閱讀節」，從本月23至12月21日在13鄉鎮市14所公共圖書館推出多元閱讀推廣系列活動，副縣長陳見賢歡迎大小朋友一起來閱讀，打卡集章還能獲得限量精美禮物。

活動期間舉辦主題書展的有，竹北圖書館「老師傅經驗工作坊-腦神經之歐洲漫遊」，新埔圖書館「親子採果樂-認識箭竹窩生態及新埔柑橘的故事」，芎林圖書館「識別情緒，養好學習力」講座，五峰圖書館「歡慶聖誕 親子同樂」活動。

另外，小小愛書蟲－讀冊好集章（閱讀小尖兵）辦理5個單元10個場次，在文化局及竹北等9所圖書館，透過聽、說、讀、寫、玩，活化書本概念，讓民眾藝童親子趣，只要完成5個單元，成為小小愛書蟲，即可獲得精美小禮物。

今年以「PUPU豬愛讀書」的可愛主題，推廣全縣嬰幼兒閱讀及閱讀禮袋發放，詳情請至新竹縣政府文化局官網或粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )