澳洲九號電視台新聞節目《60分鐘》前天專題報導中國大陸在南太平洋島嶼的勢力正在快速擴張，愈來愈多離澳洲咫尺的國家如索羅門群島、吉里巴斯、萬那杜等被說服改變立場，捨台改以大陸建交。其中索羅門最大島馬萊塔（Malaita）的省長蘇達尼（Daniel Suidani）證實，該國今年9月和台灣斷交前，有一方以100萬索幣（約台幣370萬）當成籌碼企圖買通他，要他接受與北京建交。

身為索羅門群島最大島嶼的地方首長，蘇達尼成了被北京拉攏的對象。不過，他始終反對與大陸建交，他說：「特別是像索羅門群島這樣的國家，與中國打交道是很危險的事。」

蘇達尼認為，大陸在南太平洋地區的舉動，已反映出大陸對外擴張的意圖。他解釋：「吉里巴斯和索羅門群島轉向（中國），還有他們（中國）在萬那杜和斐濟的作為，已經開始形成一種趨勢，中國正在操縱南太平洋。」

而美國海軍太平洋艦隊前情報局長凡內爾（Jim Fanell）也表示：「中國對這個區域抱持興趣，因為南太基本上是美國、澳洲、紐西蘭之間的重要航線或咽喉點。」

凡內爾認為，大陸把艦隊派往世界各地，認為自己是全球新秩序名正言順的領袖。他說：「之前是英國的世紀、美國的世紀，現在要迎接中國的世紀。那是他們的願景。」

《60分鐘》還提到，中國除了派遣艦隊，挖走台灣邦交國，還試圖透過租借索羅門群島的杜拉吉（Tulagi）島擴張勢力。該租約長達75年，租借協議包括深水港使用權，以及石油、天然氣、漁業、林業和旅遊業的開發權等。但事情曝光後，租約未獲得批准。

不過中索還是達成一項8.25億澳幣的協議，允許大陸企業重新開發索國的金嶺金礦（Gold Ridge Mine），以及礦場所有的港口設施、道路、鐵路、橋梁的控制權，合約期到2034年3月。

(中時 )