能寫作、能彈琴的鋼琴家阿方納西耶夫，把對文字的熱情和對音樂的專長結合在一起，寫作小說、詩集之外，也為觀眾撰寫唱片曲目介紹。（鵬博藝術提供／李欣恬台北傳真）

巴赫國際大賽、伊莉莎白國際大賽雙首獎得主阿方納西耶夫，除了是在蘇聯時期崛起的傳奇鋼琴家，同時他也有一支好筆，能以俄、法、英語寫作，目前出版了39本小說，他表示：「寫作是一件非常、非常困難的事情，必須全神貫注；這和彈鋼琴的注意力不太一樣，彈琴即使是在大街上，我也可以彈，除非有車開過來，不得不閃，但寫作，就必須要真正的專心，難度很高。」

阿方納西耶夫表示，一如俄國大文豪普希金所言，「寫作的歷程，無非是生命、愛與眼淚，和萬事萬物相關連，必須對所有事情保持好奇與存疑。」

阿方納西耶夫認為，在寫作上對事物保持熱情與好奇的思考模式，也會回應到鋼琴演奏，「雖然不是每個彈琴的人都這麼認為，但對我來說，彈琴的靈感，正是始於這樣巨大的熱情。」

阿方納西耶夫出生於1947年，畢業於莫斯科音樂院，先後師承雅科夫．札克薩克與吉利爾斯。1968年在萊比錫巴赫大賽拿下首獎，1972年在布魯塞爾伊莉莎白皇后國際鋼琴大賽獲得首獎。比賽之後不久，阿方納西耶夫在比利時申請政治庇護，於1974年定居布魯塞爾，自此之後，他成為前蘇聯黑名單，無法回家鄉，為此，恩師吉利爾斯還曾冒險，與他在布魯塞爾咖啡店碰面。

阿方納西耶夫表示，雅科夫．札克薩克與吉利爾斯這兩位老師，帶給他兩種截然不同的啟發，「雅科夫教會我的是如何處理音樂上的空間，而吉利爾斯教我的是音樂上的時間感。雅科夫認為，每一顆音符之間，都有它的延展性，要把鋼琴當成活生生的有機體一樣，我很認同他說的。」

受到這兩位老師的影響，阿方納西耶夫的演奏以「緩慢」著稱，並強調「寂靜」的重要性，他表示：「一個音樂家一定要意識到音樂裡的『寂靜之處』，才能真正更上一層。」阿方納西耶夫這回來台，音樂會將於11月20日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )