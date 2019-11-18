南投又將有新景點！信義鄉雙龍瀑布七彩景觀吊橋預計明年新春開放，這條吊橋將是全台最長、最深的景觀橋。從吊橋欣賞七彩，兩旁溪谷也有七道水瀑。壯麗景致、30層樓高吊橋要你好看；騎自行車遊日月潭好愜意，也順道來「Hohocha喝喝茶」當文青，日月潭紅茶原來還分4種之多，口味各有千秋，來這也別忘了品嚐免費茶葉蛋，感受南投多元魅力。

想要告白成功，情侶約會要到哪？心理學的「吊橋理論」可當參考，若和異性提心吊膽地過吊橋時，心跳加速的感覺恐會使人產生混淆，讓人陷入愛河。研究固然有根據，然台灣的景觀吊橋在近年遽增也是事實。

即將在明年新春開放的南投縣信義鄉「雙龍部落」的新景點「雙龍吊橋」，目前工程己進入收尾階段，來看看有啥亮點！這條吊橋長342公尺、最深110公尺，距離地面約30層樓高，挑戰全台最長、最深的吊橋。

「雙龍吊橋」不只能試膽，吊橋階梯以彩虹七彩顏色配色，總共有420階，繽紛又燦爛！走在吊橋上，除能飽覽兩側壯麗峽谷風貌，也能近距離欣賞「雙龍瀑布」飛流直下的磅礴之美。來這除欣賞空中吊橋和瀑布，也可順遊「雙龍部落」，親近山林、嚐原住民料理，深入了解布農族文化。

緊接著來到日月潭喝茶趣！位於南投魚池鄉「Hohocha喝喝茶」是今年8月才開設的日月潭紅茶觀光工廠。外觀採用日系時尚的極簡風格結合在地元素，打造山林間的慢步調生活氛圍，一進入工廠就能聞到淡淡紅茶香。

來這能瞭解製茶過程，還有一系列紅茶與茶文化相關的體驗活動！原來日月潭紅茶也分很多種，產地、發酵時間各有巧妙不同。現場有提供「日月潭紅茶」四大品種試飲，分別為台茶8號、台茶18號、台茶21號、紫芽山茶，喝杯茶口舌生津，搭配茶點更完美。

值得一提的是，來「Hohocha喝喝茶」還能品嚐免費的紅玉茶葉蛋，每日限定500份。每顆茶葉蛋都至少滷上四天，茶香及香菇精華溶入蛋中，好嫩好香好好吃；招牌商品還有結合各種茶葉的義式冰淇淋，其中紅玉紅茶、阿薩姆紅茶等口味，是來這必嚐的人氣商品。杯子裝的冰淇淋上還放有代表「日、月」的太陽及月亮小餅乾，坐在陽台上看茶山美景品涼風、嚐美食，愜意又自然。

秋冬旅遊補助開始囉！不妨來趟南投之旅，日月潭騎鐵馬、北港溪泡溫泉、紙教堂祈平安、清境農場看羊咩咩！台灣好行也有「日月潭線」、「溪頭線」可供選擇，一個人的旅行也自在，兩個人的旅行多分享！現在說走就走！

(中時電子報)