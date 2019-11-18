台南市政府鼓勵新創產業，從2016年起開始「創新創意推動計畫」，迄今共成功扶植24組團隊創建公司，並持續給予重要支撐及輔導，提供技術提升、品牌推廣、產品行銷、資金募集等協助，其中不乏已有年營收近億的新創公司；經濟發展局18日公開表揚今年入選優秀團隊，現場展示智慧門禁管理系統、智能貨櫃倉儲及農場智慧環控系統等各領域研發成果，要尋找下一個創業之星。

經發局指出，市長黃偉哲上任後以打造「產經重鎮」、「智慧新都」等為市政推動主軸，非常重視青年創業問題，整合多面向資源，搭配原有的「創新創意推動計畫」及執行中的「贏地創新育成基地」扶植新創團隊，並成立青年事務委員會。

其中「創新創意推動計畫」3年多來協助24組團隊創建公司，不少獲獎團隊也有突出表現，2016年的翔安生醫科技獲得天使投資人逾700萬注資，今年也獲新創獎肯定；去年的台罡科技以解決環境污染整治設備，成功打入知名企業工廠，明年營收可望破億元。

經發局18日也公開表揚今年獲得計畫肯定的前3名及佳作共6個團隊，冠軍AirKeyper的電子智慧門鎖整合雲端、大數據等功能強化安全性，明年將前進2020 CES美國消費性電子展；亞軍空間智庫建構智慧貨櫃倉儲，整合並解決畸零地運用問題；季軍Demeter農業保護神則開發智能系統，讓農場無人化，期望解決缺工問題。

另外，佳作的Green line和取代寶特瓶的環保水元素蛋則以家庭式室內植物照明系統和取代塑料包裝的可食用膜獲得評審青睞，Green Cycle則是開發牛樟樹的各項加工產品。

(中時 )