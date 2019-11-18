一名妙齡女子日前入住酒店，沒想到她在房間洗澡時，被酒店工作人員拿著房卡直接闖入，正在洗澡的她就這樣赤裸裸的被陌生人看光光。
一名王姓女子日前入住四川成都新都某間酒店，當時半夜她開着浴室的門洗澡，洗到一半一名酒店保安人員竟突然闖入，還來不及遮掩的身體就這樣被陌生人看光讓她大感憤怒。酒店解釋指，當日有人退房，保安員查房時走錯房間，承認是酒店的過錯，向她賠償2000元人民幣。
東網報導，女子與男朋友當晚同住酒店，她洗澡沒有把浴室門關上，半開著門洗澡，洗到一半時酒店保安員突然以房卡打開房門，女子驚魂未定的表示，當時工作人員與她四目相對，全身都被看光了，女子為此深感恐慌和不解。
酒店回應，當晚該名工作人員收到17樓有房間經已退房的通知，後來發然走錯了房間，酒店為此致歉並向女事主賠償2000元人民幣折合台幣約9000元。
(中時電子報)
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