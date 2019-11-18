據《香港01》新聞網18日報導，菲律賓總統府17日宣布，菲律賓總統杜特蒂的健康目前不處於最佳狀態，而處於次佳狀態。總統發言人承認，總統健康不再「正常」，因為總統現在已經74歲，身體有各種失調。

據《菲律賓世界日報》報導，總統發言人帕內洛承認，杜特蒂健康不再「正常」，因為他的各種疾病，同意杜特蒂在較早前一次電視訪問中承認，他因其年事已高出現各種失調狀況。杜特蒂現年74歲。

帕內洛形容杜特蒂今日的健康狀態為「GREEN」（次佳）。他11月17日在詢問者電台的一次訪問中說：「我不是已說過，如果你說正常，他不正常，因為他有許多感覺。就像我以前所說，他的健康處於PINK（最佳）狀態，現在，我想他在GREEN（次佳）狀態。」

當被要求進一步解釋，帕內洛暗示，以健康狀態比較——「PINK」意味身體狀況在其頂峰，「GREEN」健康狀態是低一級。他指出：「不再是PINK，而只是GREEN。即普通的老年病，他一般都有。」

《香港01》報導說，此前，杜特蒂數次在出席國際活動期間傳出身體欠佳的消息。11月初東協峰會期間，據美國有線新聞網（CNN）報導，杜特蒂未出席11月2日舉行的會議，而11月4日領導人大合照環節他突然缺席，並由菲律賓外交事務秘書長維斯代替，引發外界對其身體狀況的質疑。

杜特蒂10月出席日本天皇即位典禮期間，身體再次不適。據日本共同社報導，杜特蒂缺席10月22日晚上舉行的祝賀宴席「饗宴之儀」活動，由同行的長女、菲律賓第三大城市達沃市市長薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）代為出席。菲律賓總統發言人隨後表示，杜特蒂日前因騎電單車摔傷，導致他的脊椎「疼痛難耐」，所以必須減短到訪日本的行程。

杜特蒂本人此前也承認身體有所不適。杜特蒂11月15日接受菲律賓GMA新聞電視台的採訪時說，「如果你問我是否健康？當然不。所有的疾病我都有，因為我年紀已經大了，我被生活折磨得各種毛病都有了。」

此外，杜特蒂此前在俄羅斯與菲律賓僑民會面時說：「我的一個眼睛比較小，會自己遊蕩，這是重症肌無力，一種神經機能異常，是我從爺爺那裏遺傳來的。」

(中時電子報)