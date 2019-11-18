麥子庇護工場還委以重任，將產品的品管檢驗工作交給小萱。（盧金足攝）

台中市勞工局職管員透過專業適性評估及策略輔導，提供每名身障者個別化服務。（盧金足攝）

台中市政府勞工局以轄內庇護工場4種不同營運型態的產品服務，拍攝5支30秒「庇護好讚」系列廣告，紀錄身心障礙者在就業的努力，讓民眾認識他們的就業能力，市長盧秀燕不只親自配音，還入鏡力挺，影片其中一名主角小萱，盧秀燕稱讚她工作專注的眼神令人感動，小萱智能障礙併有唐氏症的狀況，從一開始連「擰乾抹布都做不好」，到現在已能手縫皮匣、烘焙雞蛋糕，見證「庇護好讚」的成果。

台中市勞工局長吳威志說，為協助身障者減輕身、心理障礙導致的求職困難或就業不穩定狀況，勞工局職管員透過專業適性評估及策略輔導，提供每名身障者個別化服務。

他以小萱為例，第一階段是就業前的個別化訓練，身障者在未就業前，因生活作息不佳或醫療用藥的影響，體耐力較弱，需透過階段性體能訓練規劃，來逐步增強。

第二階段則連結庇護工場的職場見習服務，在職場環境中學習工作技能及人際適應狀況，過程中皆有工場就服員陪同、從旁觀察，除協助身障者了解自身工作性向外，也可讓身障者對「工作」這件事更有概念。

21歲的小萱，2年前高中畢業時，父母希望她能透過就業走入人群，維持社會互動，而陪她到勞工局求職，職管員透過職業興趣測驗，發現小萱的體耐力、工作準備度都欠缺，甚至連「擰乾抹布都做不好」，而為她量身打造個別化訓練並連結職前團體的資源，協助小萱提升基本技能及建立正確工作觀念。

在這超過一年的就業準備期中，小萱認真學習，為改善體能爭取工作機會，天天在家提水壺練臂力，一路上除了職管員、工場就服員的陪同外，媽媽也陪著她跑操場，訓練肌力耐度，更透過說故事的演練來矯正口語清晰度，母女親情在故事中交融。

勞工局整合資源協助，小萱通過一關關考驗，現在麥子庇護工場已穩定工作將近一年，工場就服員郭子琪表示，小萱專注且靈巧細緻的特質，讓她觀光庇護工場中能如魚得水，大大發揮產能，場內精細的手工作業，包括手縫皮匣、烘焙雞蛋糕、產品針車等，她都能按照就服員教她的口訣，得心應手的完成。

麥子庇護工場還委以重任，將產品的品管檢驗工作交給小萱，場內的手做產品，都必須通過她的檢驗才能上架販售，適才適用讓小萱發揮潛力，蛻變為工作高手，下一關是進入一般競爭職場挑戰，為自己走出不一樣的人生路。

(中時 )