國民黨總統提名人韓國瑜今日下午到台北市大安區成功國宅出席活動時表示，蔡政府執政三年半，貪污舞弊、亂撒錢，完全沒有投資年輕人。結果現在世界忘了台灣，台灣也忘了世界，年輕人眼界封閉，也看不到未來。韓國瑜呼籲，明年所有人都站出來，為自己投票。

韓國瑜今日下午到大安區，替國民黨立委提名人林奕華站台。前台北市長郝龍斌、前台北縣長周錫瑋、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，以及國民黨台北市議員耿葳、鍾沛君等人皆到場力挺。現場雖下著雨，但仍不減上千位自發性民眾到場支持，甚至有人還被擠到外面露天處，寧願淋著雨也要一睹韓國瑜風采。

韓國瑜表示，國小、國中時都在成功國宅附近打籃球，而這裡也是郝龍斌小時候住過的地方。因此今日上午到中選會總統登記結束後，下午就來到成功國宅，謝謝所有鄉親。

韓國瑜說，當年在馬祖當兵，退伍後半工半讀，當過警衛、接線生，也做過大夜班，韓國瑜強調，他和大家一樣，都是庶民出身。韓國瑜也指出，近來這一路下鄉之旅，感受到人民日子苦、薪水也苦，看不到未來的希望。

韓國瑜指出，以前二十多歲的時候，騎著摩托車，月薪1萬6，自己留4千，拿1萬2給父母，放暑假去打工搬瓦斯。韓國瑜說，當時日子雖苦，但精神快樂。韓國瑜表示，台灣現在是人民日子苦，精神也苦，大家都看不到未來。

韓國瑜說，中華民國風雨飄搖，外面有中共，國內有台獨，一內一外，都在想方設法要消滅中華民國。韓國瑜疾呼，這次的選舉非常重要，這場選舉不只會選出國家未來領導人，也會決定國家未來的方向。

韓國瑜指出，過去三年半，如果人民覺得民進黨做得好，可以繼續投給蔡英文總統。但如果覺得痛苦不堪、外交寸步難行、兩岸關係緊張對峙、經濟蕭條無比、人民看不到未來，那千萬不能再投民進黨。

(中時 )