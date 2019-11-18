高市經發局18日舉辦「仁武產業園區」招商說明會，最快後年交地建廠。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局18日舉辦「仁武產業園區」招商說明會，吸引上百家廠商到場與會，現場有8成以上廠商表達進駐意願。市府表示，該園區主要將以金屬、航太產業，最快後年可陸續交地建廠，可望創造242億元年產值。

今招商會針對高雄發展航太產業優勢、規畫內容及招商期程說明，副市長葉匡時指出，核准設置仁武產業園區過程，歷經經濟部、環保署、內政部等各部會審查，高市府付出許多心力，而在和發產業園區土地完售後，盼由仁武產業園區接棒，繼續為高雄注入新的產業發展動能。

經發局長伏和中表示，仁武產業園區具交通便捷優勢，緊鄰國道10號仁武交流道，位於中高雄既有產業發展基礎，上有北高雄研發優勢，下有南高雄國際性運籌支援，藉由導入航太工業研發自製及精密製造等產業，將共同帶動地方整體產業轉型再發展。

伏和中也期待，仁武產業園區成為全台最先進、最完整的航太產業聚落，為高市發展航太產業注入新動力。市府規畫30％產業用地優先提供未登記工廠進駐，藉由園區開發，提供完善公共設施，提供合法產業用地以紓解違章工廠問題。

經發局指出，為加速推動園區開發及符合前瞻計畫預算執行，預計今年底前完成統包工程發包，明年上半年著手工程細部設計、用地取得作業，未來將比照和發產業園區，採用園區公共工程與廠商建廠同步進行模式，最快後年陸續交地建廠，將可釋出48公頃產業用地，提供6300個就業人口，引進138家廠商。

(中時 )