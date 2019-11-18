台東縣成功鎮旗魚祭及臍橙節都將23日舉行。（莊哲權攝）

旗魚跟臍橙都是台東縣成功鎮冬季限定版農漁特產，台東縣政府整合兩大經濟作物，於11月23日舉辦東海岸旗魚祭及臍橙節，有結合在地旗魚特色菜色的千人辦桌，及臍橙評鑑與試吃等，歡迎大家來成功作客，品嘗當季美食。

新港區漁會理事長李隆榮指出，成功海域的旗魚因有經過黑潮的洗禮，肉質較結實，品質全台最優；23日在成功鎮海濱公園停車場舉行旗魚祭，除了安排豐富的表演，並有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的辦桌饗宴。

活動當天新港區漁會將頒發年度鏢旗魚王，今年最多尾獎項依次是：財福興漁船、新漁發漁船、金隆勝漁船，最大尾獎項依次是：金隆勝漁船、明德漁船、新漁發漁船。

成功鎮農會總幹事吳全德表示，吹海風的臍橙，多了海風的味道，口感就是不一樣，每年每了臍橙產季，因為供不應求，都要透過關係才買得到，近兩年因為沒有颱風，所以都大豐收。

23日在成功農會超市舉辦的臍橙節，安排食農教育及農業體驗活動，還有咖啡品嘗、木虌果料理示範與體驗，重頭戲是臍橙的果品評鑑與試吃，並頒發年度臍橙果王、果后。

(中時 )