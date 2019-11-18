▲埔里姑娘也是台灣小姐冠軍的高曼容，競賽中的泳裝項目，展露出她的好身材。（高曼容提供／楊樹煌南投傳真）

▲高曼容在菲律賓參加2019世界美顏小姐比賽，榮獲第4名及最佳才藝獎。（高曼容提供／楊樹煌南投傳真）

埔里出身獲第9屆台灣小姐冠軍的高曼容，最近參加菲律賓舉辦的2019世界美顏小姐比賽，在總決賽中榮獲第4名及最佳才藝獎殊榮，不但是台灣近2、30年來在國際賽上少數擠進第4名的佳績，高曼容今18日在臉書分享她的喜悅，讓埔里人都同感與有榮焉。

高曼容指出，她之所以馬不停蹄的參加國際賽事，就是希望以柔性的力量為台灣爭光，讓世界看見台灣，她說她說到也做到了，因4個月前在羅馬尼亞參加「2019Miss onelife國際大賽」，拿下「最佳媒體獎」並擠進前10強總決賽，以中華民國國旗當背景的選美照，就是要讓台灣被世界看得見。

高曼容並指出，本月份在菲律賓舉行的2019世界美顏小姐比賽，她特地返回埔里拍攝個人宣傳影片，把埔里風土民情、文化藝術、茭白筍農特產等全都拍攝入鏡，為台灣及故鄉埔里做最好的國際行銷。

高曼容並指出，在菲律賓的國際競賽，有泳裝、國服、才藝等競賽，並與參賽佳麗一同做公益，下鄉關懷弱勢孩童，在精神、體力上都是一大負荷，但當她在台上聽到大會宣布台灣小姐獲得第4名及最佳才藝獎時，當場馬上感動得落淚，因為這是台灣近30年來首度在國際選美賽事上進入前5名的好成績，她要把這份榮耀獻給國家，以及所有一路相挺的人。

(中時 )