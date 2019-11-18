想到淡水美味，有阿給、酸梅湯，但從今天起，淡水美味景點又多一處！「好像換了一個新市場一樣！」新北市淡水區中正美食廣場歷經7個月全面改造，今（18日）重新開幕，副市長吳明機親臨現場逐攤發送開幕發財金。為了慶祝開幕，市場更限量提供1500份8折美食消費券，而這裡也支援電子支付，歡迎大小朋友逛市場、嘗美味。

吳明機表示，淡水中正美食廣場位於淡水商圈的中心點，透過這次市場改造計畫，結合城市美學設計並保有獨特在地文化，打造出具備現代化、衛生安全、智慧科技與觀光功能的市場，也透過這次開幕慶活動，邀請商圈聯合促銷，將商圈及市場串連成整體商業圈。

新北市吳明機副市長今至淡水中正美食廣場開直播，與民眾一同遊逛市場，享用美食，也祝市場開幕誌慶。（圖取自新北市市場處官網）

淡水中正美食廣場自治會長王黎華表示，過去市場因特色不明顯、友善設施不足等原因，較不受顧客青睞，這次透過市府的改造計畫，讓市場煥然一新，看見小朋友開心的與入口意象合影，以及遊客進入市場歇腳用餐時的滿足笑容，就知道這7個月的等待是值得的。

淡水中正美食廣場軟硬體進行改造亮點多，除以淡水在地象徵「舢舨船」及多樣必吃「特色美食」為主題，設計吸睛的入口意象及AR互動外，更將市場內部以「多元友善」為概念結合美學設計進行改造，包括增設多語指標與菜單、佈置友善空間及哺乳室，希望能讓在地饕客到國際遊客都能舒適、放鬆的品嚐淡水好料。

除了美食廣場推出的300元美食消費券8折賣的優惠外，鄰近的淡水商圈也祭出優惠一同共襄盛舉，至12月底前，「醍醐大師」、「美美鮮果汁」都有優惠。

(中時電子報)