蘭嶼達悟族有親友死亡必須在當天下葬的習俗，檢察官通常必須跨海相驗屍體，若遇天候不佳，海、空交通停擺，非常不便，也引發民怨，台東地檢署今天 啟用「科技偵查指揮中心」 ，未來離島非刑事案件死亡時，檢察官可藉遠端視訊隔空相驗。

台東縣蘭嶼、綠島相驗案件，常受天候因素及航班限制，無法即時完成相驗，有時檢察官搭船前往蘭嶼，若遇海象不佳就會被「關島」4、5天，加上島上居民的習俗，親友白天死亡，黃昏前下葬，夜間死亡，日出前下葬，檢警必須挖屍相驗，非常不便，也造成民怨。

台東地檢署檢察長張曉雯就任後得知蘭嶼特殊民情與交通困難處，特別爭取法務部同意成立「科技偵查指揮中心」，未來針對離島明顯無犯罪嫌疑的相驗案件，可由檢察官以視訊方式相驗，並與家屬溝通，方便家屬迅速處理後事。

另外，大選將屆，檢察官也可利用該中心交互比對賄選嫌疑人的說詞，檢察事務官到嫌犯住處搜索時，扣得選民名冊，亦可傳至中心供檢察官問訊使用。

「科技偵查指揮中心」昨由法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長王添盛及台東地檢署檢察長張曉雯共同揭牌啟用，蔡清祥表示，利用高科技做為外島相驗的便民措施，應該可以得到大家的肯定。

(中時 )