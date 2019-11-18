繼中國大陸內蒙古夫妻確診鼠疫，昨天內蒙古再爆新增一病例，截至今年為止共累計鼠疫病例4例（其中1例死亡）。疾管署表示，正密切監控大陸鼠疫疫情，若有院內、社區感染或無法交代感染來源的情況，將立即提高旅遊疫情建議警示，提醒大家避免前往疫區及接觸囓齒動物。

疾管署副署長羅一鈞表示，大陸截至今年為止共累計鼠疫病例4例，而根據內蒙古自治區衛生健康委員會官網，繼內蒙古2人日前被確診為「肺鼠疫」病例後，當地又有一人在16日被確診為「腺鼠疫」病例，患者是採石場一名55歲的男子，5日曾在採石場剝食過野兔，密切接觸的28人已就地隔離醫學觀察，目前無發熱等異常表現。

疾管署表示，鼠疫為存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，其最初反應為跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜，肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液。

肺鼠疫之飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。鼠疫如未經治療其致死率為 30至60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫之致死率。

羅一鈞說，鼠疫在台灣自民國42年起絕跡，中國大陸則至今沒有根除；根據疾管署資料，中國大陸上次發生嚴重鼠疫疫情是在2009年，12例個案中有3例死亡，其後病例數便持續下降，每年案例數約為0至3例。

羅一鈞強調，疾管署正密切監測中國大陸的鼠疫，一旦發生院內、社區感染或者無法交代感染來源的狀況，將立即調高旅遊疫情建議的警示等級。

(中時 )