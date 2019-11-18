地政局長吳存金說，台中港特定區都市計畫內公共設施用地，已由都發局辦理通盤檢討，正彙整相關資料，提送內政部審議。（陳世宗攝）

「政策朝令夕改、百姓權益蕩然無存！」台中市特定區自民國61年規畫公告高達近2萬公頃土地，因政府無力徵收造成公設地長年來淪為閒置荒廢，上萬地主權益受損；市議員陳廷秀18日為民請命，要求市府儘速解決。地政局強調，正彙整相關資料提送內政部審議。

陳廷秀18日在交通地政業務質詢時，為清水、沙鹿、梧棲及龍井區上萬地主請命！他說民國61年因土地被規畫為台中港特定區，2萬多公頃土地遭到政策「綁架」，被畫為公設地的地主；因政策朝令夕改長年投訴無門、權益難伸。

陳廷秀指出，政府因財源問題大片機關用地，不是徵收未開闢、就是還未徵收，發展長期受到阻礙；不僅嚴重影響地主生計，長年務農的長輩至死還無法討回自己的權益。台中港特定區目前公設地長年來淪為荒煙蔓草，看在地主眼裡，心痛的無言問蒼天。

陳廷秀說，內政部都計會成立專案小組召開多次會議，截至目前無疾而終！公共設施保留地長達近半世紀未取得嚴重傷害民眾權益；內政部訂定「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，但內政部尚未通過都市計畫審議？鄉親引頸企盼政府何時方能還地於民。

地政局長吳存金說，台中港特定區都市計畫內的公共設施用地，已由都發局辦理通盤檢討，不僅維護土地所有權人權益，同時也妥善解決徵收未開闢等情形；目前已經台中市都市計畫委員會審議通過，正彙整相關資料，提送內政部審議。

(中時 )